Europee: Manfredi ai giovani, è importante andare a votare

"Invito tutti i ragazzi ad andare a votare. Purtroppo abbiamo questo fenomeno per cui i giovani tendono a votare meno ed è una grande preoccupazione che dobbiamo avere perchè una democrazia senza giovani è una democrazia che non ha futuro". A rivolgersi ai giovani è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a 24 ore dall'apertura dei seggi per le elezioni europee. Secondo i dati diffusi dal Comune di Napoli, sono circa 18mila i ragazzi che andranno a votare per la prima volta. "Le elezioni europee sono importanti - ha sottolineato Manfredi - perché il futuro del nostro Paese è in una dimensione europea: i giovani devono vivere questa dimensione europea: muoversi liberamente, studiare e scambiare le proprie esperienze. Mi auguro - ha concluso - che questi 18mila nuovi elettori vadano alle urne per poter dare il loro contributo in un'elezione molto importante".



