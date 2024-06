Emergenze cardiologiche, corsi formazione per i Cc a Napoli

Nella caserma "vicebrigadiere Medaglia d'Oro al Valor Militare Salvo D'Acquisto", sede del Comando Legione Carabinieri "Campania", è iniziata una serie di incontri formativi per conseguire il brevetto di esecutore BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) dedicati ai carabinieri.

L'iniziativa è il frutto di un protocollo d'intesa sottoscritto tra il generale di divisione Antonio Jannece, comandante dell'Arma dei Carabinieri Campania, e il Maurizio Santomauro, Presidente Nazionale dell'Associazione Emergenze Cardiologiche "G.I.E.C." I carabinieri che completeranno la formazione andranno a rinforzare le fila dei colleghi già certificati, pronti a intervenire in situazioni di emergenza per salvare vite di persone, inclusi bambini, affette da patologie cardiovascolari od ostruzioni delle vie aeree. L'importanza di questa formazione è ulteriormente sottolineata dalla presenza di defibrillatori nelle caserme, pronti per un utilizzo immediato in caso di necessità.



