Una panchina europea che guarda il porto nel Napoletano

Una panchina coi colori dell'Europa e con le stelle che caratterizzano la bandiera della comunità. È quella che guarda il mare del porto di Torre del Greco, inaugurata sul belvedere di via Calastro dall'associazione di promozione sociale Futura Torre alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luigi Mennella e dell'assessore al decoro urbano Laura Vitiello.

I volontari hanno decorato una delle due panchine in legno della zona con i colori e i simboli dell'Unione Europea anche per sensibilizzare la cittadinanza verso le imminenti elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. L'iniziativa rientra nella campagna "Panchine europee in ogni città", promossa dalla Gioventù federalista europea e supportata dalla rappresentanza del Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea in Italia.

"Siamo contenti di aver portato un simbolo dell'Unione Europea nella nostra città, contribuendo a riqualificare un luogo di suggestiva bellezza", dicono i referenti dell'associazione Futura Torre, che promuove la partecipazione pubblica nella città di Torre del Greco attraverso progetti di divulgazione, ricerca partecipata e monitoraggio civico.

Il sindaco Mennella si è intrattenuto a lungo con i rappresentanti dell'associazione per raccogliere le loro proposte ed esporre lo stato di avanzamento di molti progetti che saranno finanziati con i fondi europei. "L'impegno di questi giovani - le parole del primo cittadino - e la loro estrema sensibilità verso tematiche di fondamentale importanza per la collettività, fungono da ulteriore sprone verso l'amministrazione comunale, le cui attività sono volte anche a incentiva la partecipazione dei ragazzi alla vita pubblica".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA