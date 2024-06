Ancora un grave incidente agricolo in provincia di Avellino. Nel primo pomeriggio un 76enne di Lioni mentre stava dissodando un terreno di sua proprietà nel comune di Caposele è rimasto gravemente ferito ad entrambe le gambe. Sul posto insieme ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 che per la gravità delle ferite riportate hanno trasferito l'anziano in eliambulanza all'ospedale di Avellino.



