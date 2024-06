Tajani a Napoli, con più Sud in Europa riparte l'Italia

"Napoli è una grande città italiana, è la capitale del Sud. Abbiamo fatto tanti eventi al Nord ma se riparte il Sud riparte tutta l'Italia". Così Antonio Tajani, leader di Forza Italia, alla vigilia del comizio di chiusura della campagna elettorale a Napoli.

"Noi dobbiamo puntare a sconfiggere la disoccupazione - dice il ministro degli Esteri, presentato da Serena Autieri - ancora c'è troppa disoccupazione giovanile, c'è da risolvere il problema della sanità e quindi faremo di tutto anche a livello europeo perché il Sud del nostro Paese possa crescere e possa essere veramente protagonista del futuro. Noi siamo una forza seria credibile, affidabile, responsabile, siamo moderati, siamo il Ppe e siamo una forza che in Europa conterà di più perché siamo nel Ppe, quindi un voto a Forza Italia è anche un voto utile e sono convinto che la Campania e tutto il Sud Italia daranno una risposta straordinari".

"Abbiamo fissato un obiettivo che è intorno al 10% vedremo cosa succederà. Ci davano per spacciati un anno fa e mi pare che stia accadendo l'esatto contrario. Cosa è cambiato? Abbiamo lavorato - ha sottolineato - abbiamo coinvolto migliaia di persone, abbiamo aperto e spalancato le porte del nostro movimento politico. C'è grande coinvolgimento, grande voglia di fare, c'è uno spazio vuoto tra Schlein e Meloni e vogliamo occuparlo".

Entusiasta il coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello: "In 15 mila hanno riempito piazza Matteotti, nel centro di Napoli, per la manifestazione conclusiva della campagna elettorale di Forza Italia con il nostro segretario nazionale Antonio Tajani. Questa piazza strapiena conferma il radicamento di Forza Italia a Napoli e in Campania".



