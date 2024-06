Sgominato giro di prostituzione a Salerno e provincia

Sgominato giro di prostituzione in provincia di Salerno. Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: questi i reati contestati nei confronti di 11 persone (di cui 5 agli arresti domiciliari, 5 destinatarie del divieto di dimora nella provincia di Salerno e un divieto di dimora nel comune di Pontecagnano Faiano). I carabinieri hanno scoperto tre distinti gruppi, capeggiati da due uomini di 60 e 56 anni, che, nel capoluogo e in provincia, gestivano otto case d'appuntamento e due night club. E' stato anche disposto il sequestro preventivo di un B&B a Pontecagnano Faiano. Uno degli indagati, inoltre, avrebbe rapinato una somma di denaro ad un cliente di una prostituta.



