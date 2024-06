Sangiuliano,'io candidato a Regione? Farò ministro fino al 2032'

"Questa è una domanda che mi fate sempre. Io vi rispondo sempre che farò il ministro della Cultura fino al 2032, con il governo Meloni, dopo fondo un giornale e vi invito a lavorare con me". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se intendesse correre per la guida della Regione Campania, a margine di un incontro che si è tenuto a Salerno.

Non ha mai citato il governatore Vincenzo De Luca, ma scherzando ha aggiunto: "Qua l'unico campano sono io, poi ci sono i lucani che sono venuti in Campania e lo dico con grande rispetto per i lucani che sono persone eccezionali e di valore.

I campani siamo noi. Ma va bene, i lucani sono persone di grande valore e tempra. Ho sempre apprezzato e conosco la Basilicata".

"Detto questo - ha sottolineato il ministro - spero che i cittadini campani, i miei concittadini, aprano gli occhi e diano una svolta verso il riformismo, verso la concretezza, verso la crescita della qualità".



