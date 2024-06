Riapre la "caserma" dei carabinieri presso il santuario di Montevergine, meta in provincia di Avellino, soprattutto nel periodo estivo, per migliaia di pellegrini provenienti da tutta la Campanbia e da altre regioni non soltanto meridionali. La presenza dell'Arma prevede servizi giornalieri di ascolto e perlustrazione 24 ore al giorno. I carabinieri alloggeranno nella sede contigua al santuario messa a disposizione dall'Abate, monsignor Riccardo Guariglia.



