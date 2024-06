Presentata la nona edizione di Un'Estate da BelvedeRe

Un'Estate da BelvedeRE raddoppia.

La nona edizione della rassegna che anima l'estate casertana torna quest'anno, dal 13 giugno al 15 settembre, con una nuova formula e una doppia programmazione. Il festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. in collaborazione con Ventidieci e il Comune di Caserta, si terrà in due luoghi simbolo della città, entrambi dichiarati dall'Unesco patrimonio dell'Umanità. Oltre alla classica venue del complesso monumentale del Belvedere di San Leucio (che da otto anni ospita il festival), una serie di grandi eventi sono previsti anche in Piazza Carlo di Borbone, davanti la Reggia di Caserta. 22 spettacoli finora confermati - altri verranno annunciati nei prossimi giorni - suddivisi tra Belvedere Session (a giugno e luglio) e Reggia Session (a settembre) per una rassegna immaginata e realizzata per un pubblico eterogeneo. Un'Estate da BelvedeRE 2024 accoglierà concerti di ogni genere e spettacoli per tutte le età, con artisti italiani e internazionali. Dal leggendario batterista dei Pink Floyd, Nick Mason al cantante britannico Tony Hadley, dalla PFM a Elio e le Storie Tese, Giovanni Allevi, Eduardo De Crescenzo, Ricchi e Poveri, Inti-Illimani. E ancora, i nomi più acclamati dalle nuove generazioni Fulminacci, Nayt e Kid Yugi e gli spettacoli di Paolo Crepet, Carolina Benvenga e Maurizio Casagrande. Per arrivare ai grandi concerti di settembre con Gigi D'Alessio, Il Volo, Antonello Venditti e Umberto Tozzi. Un cartellone di ampio respiro con eventi nell'arco di tutta l'estate che porteranno a Caserta spettatori anche da fuori regione. Ad inaugurare la nona edizione di Un'Estate da BelvedeRE, giovedì 13 giugno, sarà il piano solo di Giovanni Allevi. Martedì 18 giugno arriva al Belvedere di San Leucio l'acclamato "Habitat Tour 2024: Romantico Finale" di Nayt. Giovedì 28 giugno, invece, sarà la volta di Paolo Crepet col suo "Prendetevi la luna". Il festival proseguirà nel mese di luglio con un fitto programma di appuntamenti: il concerto "PFM canta De André" (4 luglio) che celebra il sodalizio tra la Premiata Forneria Marconi e l'indimenticabile cantautore genovese; lo spettacolo della star della tv dei bambini, Carolina Benvenga in scena con "Un'estate favolosa" (5 luglio); il live del rapper pugliese dal successo repentino Kid Yugi (6 luglio). Il cantante inglese Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, si esibirà nella sua unica data in Campania l'11 luglio con The Fabulous TH Band mentre il 16 luglio è la volta dei mitici Ricchi e Poveri - il più famoso gruppo italiano al mondo - reduci dal grande successo sanremese con il brano tormentone "Ma non tutta la vita". Giovedì 18 luglio arriva a Caserta l'iconico gruppo cileno Inti-Illimani insieme al cantautore Giulio Wilson, per la tappa campana del loro Agua World Tour mentre il giorno seguente (19 luglio) Eduardo De Crescenzo con il pianista anglo-italiano Julian Oliver Mazzariello e il giornalista Federico Vacalebre presenta "Avvenne a Napoli, passione per voce e piano". Il 20 luglio Fulminacci, artista spiazzante per la sua versatilità, arriva al Belvedere di San Leucio con l'unico concerto campano del suo "Infinito +1 tour". Martedì 23 luglio, per la prima volta a Caserta, arriva Nick Mason's Saucerful of Secrets. Il batterista dei Pink Floyd, Nick Mason torna a esibirsi in Campania questa estate con la sua super band che include Guy Pratt (bassista dei Floyd dal 1987), Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Blockheads) e Dom Beken. "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo" è il titolo dello concerto degli irriverenti Elio e le Storie Tese attesi al Belvedere il 24 luglio. L'attore, regista e sceneggiatore partenopeo Maurizio Casagrande chiuderà la tranche di luglio (giovedì 25) con il suo nuovo spettacolo musicale, "La Prova del Nove". Dopo la pausa di agosto, la programmazione dell'edizione 2024 di Un'Estate da BelvedeRE proseguirà a settembre con gli appuntamenti - in collaborazione con Friends and Partners - della Reggia Session.

Gigi D'Alessio è protagonista di cinque speciali serate di grande festa all'insegna della musica, con la storica residenza reale come sfondo, il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo, festeggia i 15 anni di carriera con un tour che farà tappa in piazza Carlo di Borbone il 9 settembre. Un giorno prima di un altro big assoluto della canzone italiana, Antonello Venditti, atteso a Caserta il 10 settembre per celebrare il suo album capolavoro "Cuore" con il grande progetto live "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary". Umberto Tozzi darà il suo addio alla scena live con uno straordinario tour mondiale, "L'Ultima Notte Rosa The Final Tour", che attraverserà 3 continenti e farà tappa a Caserta il 13 settembre, per un esclusivo concerto in Campania.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Un'Estate da BelvedeRE sono disponibili sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali.



