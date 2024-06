L'iride interattiva, occhio sul mondo alle terme Diocleziano

Una gigantesca interpretazione scultorea dell'occhio umano, realizzata in alluminio riciclato al cui interno è posta un'iride interattiva: l'opera di Annalaura di Luggo, che sarà visibile dal 12 giugno nel Museo Nazionale Romano, terme di Diocleziano, si intitola Collòculi e prende il suo nome dalla fusione di due parole: collŏquĭum, conversazione, dialogo, incontro, e ŏcŭlus, occhio, organo della vista, e ne combina i significati incoraggiando lo spettatore al colloquio attraverso lo sguardo.

"L'iride dà vita al video multimediale 'We Are Art': spiega una nota - qui il punto di partenza sono gli occhi di quattro ragazzi (Pino, Youssouf, Larissa e Noemi) che svelano il proprio universo umano raccontando poeticamente come hanno affrontato avversità quali bullismo, discriminazione razziale, cecità, alcool e criminalità".

Con il supporto del ministero della Cultura, la mostra è curata da Gabriele Perretta mentre il catalogo di Silvana Editoriale contiene testi del curatore e di Demetrio Paparoni.

L'evento, che vede il coordinamento di Marcello Palminteri, è organizzato con il supporto dello Jus Museum di Napoli, della Fondazione Banco Napoli, di Luca de Magistris Private Fideuram e della Lead Broker & Consulting.

"L'installazione - spiega la nota - assume espressione di vitalità grazie alla tecnologia: la 'pupilla' di Collòculi, infatti, trasmette contenuti multimediali interattivi real time, attraverso un sistema di telecamere (gesture recognition) che permette al fruitore di diventare parte integrante dell'azione".

Annalaura di Luggo (1970) è un'artista nata a Napoli dove vive e lavora. Presente alla 58.ma Biennale di Venezia e alle Nazioni Unite di New York, il suo percorso si muove prevalentemente tra ricerca multimediale, fotografia, video e regia.



