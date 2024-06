Gigi D'Alessio, al via a Napoli primo degli otto concerti

Tutto pronto per "Gigi-Uno come te-L'emozione continua": attese più di 100 mila persone da tutta Italia per l'appuntamento estivo con Gigi D'Alessio nel cuore della sua città, che torna, si rinnova e si moltiplica. Otto date, a partire da domani 7 giugno e a seguire l'8, 9,11,12,14,15 e 16 giugno, andate tutte esaurite già in prevendita e che ancora non bastano a soddisfare tutte le richieste dei fan, con oltre 50 mila persone in cerca di un biglietto. Numeri che testimoniano il grande affetto del pubblico nei confronti di D'Alessio, che segna un nuovo record con 19 live in carriera al Plebiscito, da aggiungere al successo del 2022 per i 30 anni di carriera e a quello dei 5 sold out del 2023, con il boom di ascolti per i concerti evento trasmessi in prima serata su Rai 1.

Sul palco insieme a Gigi sarà ancora una volta una grande festa in musica con storie, risate e la partecipazione di tanti amici e colleghi del panorama musicale e televisivo. Gli ospiti di domani saranno Annalisa, Francesco Cicchella, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè, LDA, The Kolors, Umberto Tozzi.

Sabato 8 toccherà a Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Antonella Clerici, Fiorella Mannoia, torneranno anche Francesco Cicchella e Clementino. Anche quest'anno Gigi D'Alessio sostiene la Fondazione Santobono Pausilipon e l'ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare "Curare a casa".

Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. Gli 8 live di "Gigi-Uno come te-L'emozione continua", prodotto da GGD e Friends & Partners, saranno il punto di partenza di un calendario estivo che porterà Gigi D'Alessio in tutta Italia da nord a sud e che proseguirà poi con gli appuntamenti autunnali nei palasport.



