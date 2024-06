Calenda, Tajani chiede a elettori di votare un leader defunto

"Tajani è il primo caso nella storia di leader che dice di votare un altro leader defunto: Berlusconi. Non è mai successo, anche questo è un primato dell'Italia". Lo afferma Carlo Calenda, segretario di Azione, da piazza dei Martiri a Napoli, parlando del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che contemporaneamente si trova sempre a Napoli in piazza Matteotti.

"Penso - ha aggiunto - che Tajani si debba misurare con la sua capacità di leadership senza tirare in mezzo persone che non ci sono più".

Riguardo alla imminente tornata elettorale, "le sensazioni sono buone, ma non sono buone quelle sull'affluenza", ha detto.

"Secondo me l'affluenza sarà molto bassa anche perché in questa campagna elettorale si è parlato di tutto tranne che d'Europa.

Noi abbiamo provato a farlo, ma non è stato facile".

"Oggi chiudiamo una campagna elettorale che non è stata bella - ha aggiunto - ma noi abbiamo una lista di candidati straordinari e conta solo questo perché l'Italia oggi è terzultima al Parlamento europeo per influenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA