Questa mattina, a Battipaglia (Salerno), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato tre persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, in quanto trovati in possesso di cocaina e hashish per un peso complessivo di circa diciotto grammi, due piantine di marijuana, 23 semi di canapa e materiale per il confezionamento e la pesatura.



