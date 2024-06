Anacapri-Marina Grande, sì alle corse autobus aggiuntive

Dopo l'appello del vicesindaco Franco Cerrotta, che aveva chiesto alla Città Metropolitana ed alla Regione Campania di affidare ad altra società di trasporto su gomma il servizio aggiuntivo sulla tratta Marina Grande-Anacapri, tempestiva è arrivata la risposta della Direzione mobilità della Città Metropolitana di Napoli, la quale in sostanza fa sapere che non è sua competenza affidare il servizio aggiuntivo ad altra società, che invece è prerogativa dello stesso Comune di Anacapri, già autorizzato a farlo.

Soddisfazione viene espressa da parte del vicesindaco Franco Cerrotta e dell'amministrazione anacaprese per il parere ricevuto dalla Città Metropolitana che gli consente di istituire, attingendo ai fondi del bilancio comunale, corse aggiuntive sulla tratta Marina Grande-Anacapri con una società di trasporto pubblico diversa, che già opera sul territorio e può soddisfare le esigenze ed evitare le lunghe file e il caos sia presso lo stazionamento bus di Marina Grande sia lungo le fermate nel territorio Comunale di Anacapri.

E' infatti la stessa Città metropolitana a chiarire che il Comune è già abilitato ad implementare le corse sul territorio, senza interferire sull'attività dell'altra società concessionaria, l'Atc, avendo già ricevuto nel 2023 il parere di competenza favorevole all'istituzione del servizio, diversificando gli orari delle corse. L'amministrazione è ora al lavoro per stilare un nuovo piano orari aggiuntivo tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla Città Metropolitana di Napoli.



