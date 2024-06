Alex Britti aprirà Carditello Festival nel Real Sito rinato

Fiorella Mannoia, Ron, Sal Da Vinci, Simone Cristicchi e Amara ma anche opera buffa e lirica: parte il 5 luglio con Alex Britti la quinta edizione di 'Carditello festival' in programma fino al 15 settembre al Galoppatoio di Ferdinando IV nel Real Sito che dopo aver resistito alle ingiurie del tempo e agli sfregi della criminalità organizzata nella 'terra dei fuochi' rappresenta oggi un modello di riscatto e di inclusione sociale per tutto il territorio casertano e la Campania. "Il Carditello festival - spiega Maurizio Maddaloni presidente della Fondazione Real Sito di Carditello- conferma le ambizioni della Fondazione nella direzione tracciata dalla illuminata dinastia borbonica. E' questa una rassegna che dedichiamo alla musica italiana e alla resilienza della nostra comunità. Una sfida ambiziosa grazie al sostegno Ministero della Cultura ed al ministro Sangiuliano. Ci auguriamo che la Regione Campania attraverso Scabec confermi il supporto non ci ha mai fatto mancare". Il festival, direttore artistico Antonello De Nicola, è stato presentato al Palazzo Reale di Napoli con il Soprintendente Mariano Nuzzo, ed è sostenuto anche dal Comune di San Tammaro. Confermati prezzi accessibili (fino a 3200 spettatori), e ci sarà anche la possibilità di visitare la zona degli appartamenti reali già restaurata. In occasione dei concerti è allestita una grande area food con prodotti tipici, una attività collegata alla storia del sito che era anche fattoria agricola sperimentale.

"L' importante progetto di valorizzazione - spiega Maddaloni - è rafforzato dalla collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti per avvicinare i giovani all'opera e con l'orchestra del teatro Goldoni di Livorno per riscoprire la scuola musicale napoletana". La commissione del concorso per i giovani che debutteranno è stata presieduta da Nicoletta Mantovani. ll 18 luglio in scena 'Il Barbiere di Siviglia' mentre il 15 settembre sarà la volta di 'Cavalleria rusticana'. Sul versante della musica leggera, l'omaggio a Battiato 'Torneremo ancora' di Cristicchi e Amara si terrà il 10 luglio, Ron si esibirà il 19 luglio, Mannoia il 27 luglio in 'Fiorella Sinfonica Live con orchestra' , già verso il sold out, il 12 settembre arriverà Da Vinci con 'UniverSal'.



