Accordo Arpac-Procura su analisi droga sequestrata

Saranno i laboratori dell'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ad eseguire le analisi sulla qualità e la quantità chimico-tossicologica sulle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro. La convenzione stipulata dall'Agenzia guidata da Stefano Sorvino con il procuratore di Avellino, Domenico Airoma, riguarderà in particolare gli accertamenti sui campioni sequestrati di cocaina, eroina, metadone, delta-9-thc e Mdma per identificare e quantificare la presenza del principio attivo oltre che di adulteranti e solventi. In particolare, aumentando la tempestività e il livello qualitativo degli accertamenti anche la definizione dei procedimenti penali potrà risultare più rapida. L'Arpac effettuerà periodicamente un report relativo alle tipologie delle sostanze stupefacenti analizzate utile ad orientare anche l'attività investigativa.



