A Benevento sei giorni nel segno del cinema e della tv

Prende il via il 25 giugno l'ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento, ideato e diretto da Antonio Frascadore. Sei giorni di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi, tra Piazza Roma, Piazza Santa Sofia e Piazza Federico Torre.

Il 26 giugno giornata tutta al femminile, con Benedetta Porcaroli, Lina Sastri, Cristina Parodi e Belen Rodriguez. Il 27 saranno di scena Riccardo Scamarcio e Francesco e Mario Di Leva; l'indomani a piazza Roma Paolo Bonolis incontra il pubblico, in agenda anche Serena Bortone e Kasia Smutniak.

Sabato 29 giugno In programma a Piazza Roma l'incontro con Claudio Amendola, nella giornata di chiusura, domenica 30 giugno, un ospite straniero a Piazza Roma: l'attore galiziano Pedro Alonso, divenuto famoso in tutto il mondo per il ruolo di Berlino nelle celebri serie tv La Casa di Carta e lo spin-off, La casa di carta: Berlino, di cui è protagonista.

Nella stessa serata Sergio Rubini racconterà della sua lunga e straordinaria carriera cinematografica e teatrale; in Piazza Santa Sofia l'incontro con Emanuela Fanelli e Romana Maggiora Vergano, tra le interpreti del folgorante esordio alla regia di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, pellicola campione d'incassi e vincitrice di sei David di Donatello, che verrà proiettata in quest'occasione.



