Webuild assumerà oltre 10mila persone nel mondo nel 2024

Con previsioni di crescita del gruppo oltre le stime per la semestrale 2024, aumenta la capacità di Webuild di creare occupazione e formare risorse nel settore, grazie anche alle attività svolte dalle proprie scuole sul territorio.

Dal sistema di dighe di Trojena in Arabia, alla nuova linea metro di Parigi e alle linee ferroviarie in Sicilia e Campania, Webuild si prepara a raggiungere quota 90mila persone nel mondo nel 2024, con l'assunzione di 10mila persone nel corso dell'anno, di cui 2.500 solo in Italia, per l'80% al Sud. Un salto dimensionale significativo che ha dato priorità alla formazione e alla qualità delle risorse, con previsione di raggiungere 37mila persone assunte nel complesso nel mondo tra il 2022 e il 2024, di cui 5.500 in Italia.

Con il programma 'Cantiere Lavoro Italia', il gruppo si è affermato come "polo di eccellenza di formazione tutto italiano per attrarre migliaia di giovani e non occupati dalle scuole e dal mercato, formare i profili tecnici più ricercati, elevare standard e know-how nel mondo delle grandi opere", spiega Webuild. Una strategia che sta portando i suoi frutti: delle 2.500 nuove risorse previste nel 2024, 1.000 provengono proprio dalle scuole del Gruppo. Dopo i centri aperti a Novi Ligure (Alessandria) e a Belpasso (Catania), l'espansione del programma Cantiere Lavoro Italia prosegue sia in Calabria che in Campania.

La vasta attività di scavo e realizzazione di tunnel da parte del gruppo nel mondo ha spinto Webuild a decidere un piano di investimenti nel settore, che prevede programmi di formazione specifici, soprattutto in Italia.



