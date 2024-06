Trovato con otto pistole e un mitra, arrestato

Questa mattina, a Pagani, i Carabinieri della Sezione Operativa del Norm del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra, un 48enne del luogo.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di armi, hanno trovato, nascoste in un fondo agricolo in uso all'arrestato, numerose armi e munizioni, nello specifico otto pistole di vario calibro ed una mitraglietta da guerra cal 7.65 nonché oltre 1000 munizioni e 2 giubbotti antiproiettile. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Benevento.



