Armi e droga trovate dalla polizia, un arresto

Ventirè panetti di hascisc ed altra sostanza dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 2,5 chili, 2 confezioni di cocaina per un peso di circa un chilo, un fucile mitragliatore modello Uzi cal. 9 x 19, verosimilmente di provenienza israeliana, con matricola abrasa e completo di caricatore, un revolver marca Astra cal. 357 magnum con matricola abrasa, cinque pistole semiautomatiche clandestine, tutte cariche e pronte all'uso, 83 cartucce e 20.000 euro: è quanto rinvenuto oggi dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato 'Dante', nel corso di un'attività nell'area a Nord di Napoli.

Il tutto era all'interno di due nascondigli in un'autovettura in stato di semiabbandono e all'interno di uno degli uffici di un garage di via Epomeo, a Napoli.

In manette è finito un uomo di 35 anni ritenuto dagli investogatori il custode dell'arsenale e della droga.

L'arrestato, deferito alla Direzione Distrettuale Antimafia, è stato condotto nel carcere di Secondigliano.



