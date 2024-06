800 anni Federico II, riconoscimento al prefetto di Napoli

Il "Frontone dell'Università Federico II", ateneo che sta festeggiando gli 800 anni dalla sua fondazione, è stato conferito stasera dal rettore Matteo Lorito al prefetto di Napoli, Michele di Bari, come riconoscimento per il lavoro svolto.

Nel corso della cerimonia al Teatro San Carlo, che conclude i festeggiamenti per il compleanno dell'Università nata nel 1224 - "Ottocento anni di Saperi" - il rettore ha inoltre consegnato al prefetto il primo esemplare della Moneta celebrativa dell'importante anniversario, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.



