Riunione in Prefettura sui disoccupati Bros

Riunione, oggi, convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta dei disoccupati appartenenti alle platee Bros.

"La delegazione ricevuta in Prefettura ha richiesto l'inclusione nei progetti di inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, attualmente in fase di organizzazione, in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato, in data 20 maggio scorso, presso la Prefettura tra il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Comune di Napoli e della Città Metropolitana - si legge nella nota - Nel corso dell'incontro è stato ribadito ai richiedenti che la questione è oggetto di particolare attenzione da parte della Prefettura che continuerà a profondere il massimo impegno nell'attività volta alla risoluzione dei conflitti sociali e alla tutela delle categorie fragili e svantaggiate sul piano occupazionale, svolgendo una funzione di mediazione tra i lavoratori e tutti gli interlocutori istituzionali preposti".





