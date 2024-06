È stato ricoverato in ospedale in codice rosso un 48enne allevatore di Castel Baronia, in provincia di Avellino, incornato da un toro di sua proprietà. Da chiarire i motivi che hanno scatenato la furiosa reazione dell'animale. L'uomo ha subito diverse fratture, la più grave ad una gamba. In ambulanza è stato trasportato all'ospedale "Moscati" di Avellino dove si trova sotto osservazione.



