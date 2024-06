De Luca, liste d'attesa? Decreto elettorale, offesa ai cittadini

"Una grande palla propagandistica ed elettorale: non dicono con quali soldi e con quale personale far lavorare gli ospedali nei fine settimana e nelle feste comandate. Serve una riforma complessiva, non provvedimenti elettorali che offendono i cittadini e non risolvono i problemi". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto a una domanda sul decreto del Governo per la riduzione delle liste d'attesa, a margine di una visita all'ospedale di Ariano Irpino (Avellino).



