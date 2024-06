Conte e il Napoli, Insigne già festeggia 'grande colpo'

L'arrivo imminente di Antonio Conte sulla panchina del Napoli "è un grande colpo del club. E' un grande allenatore con un grande carattere. Sicuramente rialzerà il Napoli dopo un'annata così così". Lo ha detto Lorenzo Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il 33nne Insigne gioca in Canada nel Toronto ed è in questi giorni a Napoli. Oggi festeggia il suo compleanno ed elogia la scelta del club azzurro: "Il presidente De Laurentiis - spiega - ha fatto la scelta giusta. Conte è un grande e l'ho avuto in Nazionale: rialzerà il Napoli perché ci vuole uno che ha carattere e farà una grande stagione con il Napoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA