Travolto da trave mentre abbatte rudere, ferito

Non è in pericolo di vita il 47enne di Avellino travolto da una trave mentre stava effettuando lavori di abbattimento su un rudere di sua proprietà. L'incidente si è verificato in Contrada Bagnoli.

L'uomo ha fatto appena in tempo a spostarsi, ma ha riportato gravi ferite alla gamba e al piede destro. Soccorso dai familiari è stato trasportato in ospedale dove è stato operato agli arti per essere poi trasferito nel reparto di ortopedia.

Sulla dinamica dell'incidente indagini sono in corso da parte dei carabinieri.



