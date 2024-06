Torta tagliata a forma di 'Decima', polemica su Castiello

"La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica". Lo scrive su Facebook Sandro Ruotolo responsabile Informazione, cultura, culture, memoria del Pd, rilanciando un video, in cui la sottosegretaria leghista ai Rapporti con il Parlamento Castiello è assieme alla candidata della Lega Angela Russo e al sindaco di Afragola Antonio Pannone, il quale taglia una torta a "X", mentre una voce fuoricampo dice "fai la Decima Mas, vai". "La Decima, bravo", sorride Castiello nel video, che poi - come si vede in uno screenshot pubblicato da Ruotolo - lei stessa ha postato sui social con il commento: "Noi la torta la tagliamo con una #decima" e a seguire una "X" rossa e l'invito a votare Lega alle elezioni dell'8 e 9 giugno. "La sottosegretaria leghista - sottolinea l'esponente del Pd - ha rivendicato la scelta di tagliare la torta con il simbolo della Decima dai suoi social come si vede nel video. È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell'urna l'8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega".

Immediata la replica di Castiello: "Il tentativo dell'ex senatore Sandro Ruotolo di aggrapparsi ad un episodio goliardico, avvenuto a margine di una manifestazione elettorale, e di elevarlo a prova regina di nostalgie pericolose, è davvero un esercizio goffo e maldestro. Ruotolo sa bene - ha proseguito Castiello - che la mia storia personale e politica è tratteggiata da un profondo rispetto dei valori democratici sanciti dalla costituzione". "Se è alla ricerca di chi usa nostalgicamente metodi da regime sovietico - ha aggiunto ancora - per limitare le libertà altrui, farebbe bene ad esercitare una scrupolosa autocritica e vedrà che, interrogando la sua coscienza, troverà tante cose da farsi perdonare. Temo, tuttavia - ha concluso Castiello - che lo sforzo di buttarla in caciara Ruotolo lo abbia compiuto con l'unico obiettivo di segnalare la sua candidatura di cui, per fortuna, non si è accorto nessuno, nè a Napoli né in tutta la circoscrizione meridionale".



