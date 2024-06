Successo di 'Napolindie' con Erri De Luca e tanta musica

Dieci ore di musica, quaranta artisti e migliaia di presenze: nonostante le condizioni meteo avverse è positivo il bilancio di 'Napolindie', festival di musica e e letteratura dell'Arena del Flava (area marina protetta del litorale di Castel Volturno) ideato da Lello Ferrillo e Gianni Simioli, direttore artistico. Gli organizzatori sottolineano la presenza di due voci significative della cultura come Erri De Luca e Sabrina Efionayi, in uscita con il nuovo romanzo 'Padrenostro'(La Feltrinelli). Tra i momenti significativi dell'edizione 2024, che ha replicato il successo dello scorso anno, l'esibizione di Enzo Avitabile con uno dei suoi brani più famosi, "Soul Express", cantato con Ste, Roberto Colella, Gabriele Esposito, Vesuviano. E ancora, Simona Boo, sul palco con Tartaglia, per 'Pata pata' ricordo di Miriam Bakeba. Insieme a Mama Africa, Gianni Simioli ha voluto inserire in scaletta tributi a Pino Daniele, Bob Marley e Massimo Troisi.

Spazio all'azione sociale con l'associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro Tam Tam Basketball, fondata dall'ex giocatore di pallacanestro, oggi allenatore, Massimo Antonelli, successo dello spazio libri con l'associazione culturale Port'Alba.

Tra i protagonisti anche Jelecrois, Dada', Giovanni Block, Vincenzo Comunale, Settembre, Blue Staff, Dario Sansone Ensemble, Veronica Simioli, Maldestro. Media partner Radio Marte.



