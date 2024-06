Sangiuliano a Giugliano, sul santuario si interviene dopo anni

"Ho avuto modo di constatare il valore storico ed identitario del Santuario dell'Annunziata che è un po' l'emblema di questo comune. Era necessario che lo Stato si facesse carico perché quelle impalcature che sono qui da decenni non sono più tollerabili". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che oggi a Giugliano in Campania ha visitato l'antica chiesa che sarà oggetto di un intervento di restauro.

Il ministero ha stanziato i primi due milioni di euro per intervenire sulla struttura con l'efficientamento sismico. Poi si passerà al restauro delle opere d'arte ad iniziare dal cassettonato che è ingabbiato da anni.

Accolto dal rettore don Luigi Pugliese e dal coordinatore di FdI, Michele Schiano di Visconti, Sangiuliano ha detto che si interviene dopo "decenni di inattività e noi lavoreremo dove evidentemente ci sono responsabilità di altri". Saranno necessarie altre risorse, "ma noi le troveremo".

Il ministro poi si è fatto raccontare come si svolge la festa patronale con la processione della Madonna della Pace.

Particolare interesse ha mostrato alle fasi dell'allestimento del carro trionfale, che sono state illustrate dal giovane artista Salvatore Fellico.



