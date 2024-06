Movida sicura a Portici, più controlli dopo allarme del sindaco

Movida sicura, a Portici, in provincia di Napoli, dove sono scese in campo le fiamme gialle del comando provinciale: dopo l'allarme lanciato dal sindaco della città Vincenzo Cuomo, preoccupato dai flussi di giovani che ogni fine settimana prendono d'assalto i locali nella zona del Granatello, con evidenti ripercussioni sull'ordine pubblico, non si è fatta attendere la risposta del prefetto che aveva portato la questione in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E così, nello scorso fine settimana, i militari della Guardia di Finanza hanno effettuato un'operazione ad ampio raggio che ha prodotto 145 controlli a persone (tra cui 41 minorenni) e 64 controlli a veicoli, con la contestazione di 2 verbali al CdS, nelle zone della movida.



