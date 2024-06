Lorito, Federico II, un ateneo che continuerà a crescere

"Un ateneo che continuerà a crescere. Una grande nave che sta andando dritta verso il suo obiettivo ed è di grande auspicio che, in questa crescita, Napoli continuerà a seguirci". Così Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nel corso della presentazione del libro 'Federico II - gli 800 anni dell'Università di Napoli' realizzato da 'la Repubblica' e dall'ateneo federiciano.

Il volume, dedicato all'imperatore Federico II di Svevia che il 5 giugno 1224 fondò l'Università in cui il sapere veniva messo a disposizione di chiunque nel Regno avesse voluto accedervi, racchiude la storia illustre dell'ateneo in cui hanno studiato tre presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola, Giovanni Leone, Giorgio Napolitano, oltre alle voci di studenti e illustri laureati.

"Sono otto secoli in cui l'Università di Napoli è cresciuta in simbiosi con l'amenissima città che l'ha accolta" ha detto Rita Mastrullo, prorettrice dell'Università di Napoli 'Federico II'.

"E questo lo raccontano tutti i personaggi illustri che abbiamo, ma soprattutto lo raccontano i tanti giovani che si sono formati qui. Anche oggi, abbiamo circa 80mila studenti che trovano in questo posto la casa in cui dare spazio alle proprie aspirazioni e progettare il futuro".

"L'identificazione tra il nostro ateneo e la nostra città è così forte da rendere, evidentemente, la missione della nostra università strategica rispetto al posizionamento di Napoli nel quadro attuale degli equilibri geopolitici" ha detto Laura Lieto, vicesindaco e assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli.

"Napoli - ha aggiunto - ha una posizione importante e la nostra università lo dimostra dal punto di vista delle tradizioni culturali, e non solo rispetto alla formazione della grande Europa. Ma è anche un luogo molto significativo di elaborazione culturale e di incontro con tutte le culture del Mediterraneo, in particolare di quelle che si affacciano sulla sponda a nord dell'Africa". Il libro, presentato da Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana de la Repubblica, sarà distribuito ai lettori in omaggio mercoledì 5 giugno assieme al quotidiano.



