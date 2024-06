Garage a fuoco nel Napoletano, paura e gente in strada

Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, all'interno di un garage al piano terra di uno stabile di primo vico Abolitomonte, a ridosso del centro cittadino di Torre del Greco.

Le fiamme, e soprattutto il fumo nero e l'odore acre, hanno allertato i residenti della zona, che immediatamente hanno lasciato le loro abitazioni e si sono riversati in strada.

Sul posto sono giunte due autobotti dei vigili del fuoco e vetture della polizia: interdetta la zona, sono iniziate le procedure di spegnimento delle fiamme, a cui seguiranno le verifiche sulla staticità del palazzo interessato una volta che sarà eliminato ogni possibile pericolo.

Da quanto si apprende, mezzi e altre cose presenti nella piccola rimessa sono andati completamente distrutti.



