Fitto, su Fsc non faccio polemiche, con Campania parlo di merito

Sul nuovo Fondo Sviluppo e Coesione "io non devo fare polemica con nessuno, andate a vedere i dati della Ragioneria Generale dello Stato, così evitiamo di fare polemiche, altrimenti io dico dei dati e altri li dicono diversi. Al momento gli unici dati possibili sono quelli della Ragioneria Generale, se qualcuno ha dei dati diversi, più credibili, io sono ben lieto di conoscerli. Ma evitiamo polemiche".

Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nella sua tappa all'Unione Industriale di Napoli, in merito alla polemica con il governatore della Campania De Luca sul Fsc. "Questo è un tema collegato - ha detto - alle modalità di spesa di queste risorse, motivo per il quale abbiamo fatto una riforma. La riforma del Fondo di Sviluppo e Coesione va nella direzione di creare le condizioni per spendere i fondi senza polverizzazione di interventi, per evitare che dopo 6, 8, 10, 15 anni ancora devono essere spese le risorse e anche per evitare di utilizzare queste risorse in mille rivoli di spesa, non in progetti strategici. Serve un cronoprogramma finanziario e temporale in modo che si sappia da quando vengono date le risorse, anche quando vengono spese. Capisco che sono tutti temi che interessano poco e che se io adesso vi facessi due o tre dichiarazioni polemiche contro qualcuno, abbiamo risolto il problema, facciamo dei bei titoloni, ma il nostro interesse è quello di stare al tema e di risolvere le questioni veramente".

"Per me - ha ribadito - potremmo firmare il Fondo Sviluppo e Coesione con la Campania domani mattina oppure dopo il 30 giugno. Non è un problema di data, è un problema di merito".

"Come è noto - ha detto Fitto - un accordo si firma se sono state risolte tutte le questioni. Nel frattempo mi piace sottolineare che noi abbiamo assegnato un miliardo e duecento milioni col decreto legge e coesione per il recupero di Bagnoli, questo è un fatto, dopo oltre 30 anni, che è merito del Governo, del Presidente del Consiglio Meloni in modo particolare che ha fortemente voluto questo intervento. Quindi mi sembra che le cose procedano in questo senso e affronteremo anche con le modalità previste dal decreto legge alcune soluzioni anche parziali, come è stato per questo tipo di intervento". Fitto rispondendo alla domanda se il Fsc venga rimandato ancora tra Governo e Campania dopo le tensioni verbali tra Meloni e De Luca, ha detto: "mi risulta che ci sia stata un'offesa grave nei confronti del Presidente del Consiglio e una risposta che ha sottolineato la gravità di questa offesa, sono cose diverse". Il ministro parla anche del rapporto migliore del Governo con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come dimostrato dall'ok ai fondi per Bagnoli: "Io non faccio paragoni nei rapporti del Governo con De Luca e Manfredi - ha spiegato - dico che il sindaco Manfredi ha sempre avuto un approccio per quanto mi riguarda istituzionale, e quindi stiamo lavorando molto bene.

Con tutti i presidenti di Regione ho avuto un rapporto proficuo e positivo, in un caso c'è un contenzioso non attivato da me, una serie di accuse e di polemiche alle quali io non ho mai replicato e continuo a non replicare, perché il mio approccio è esclusivamente istituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA