'Cinema intorno al Vesuvio', aprono Carone e Saponangelo

Trent'anni di "Cinema introno al Vesuvio": la rassegna di Arci Movie ritorna a Villa Bruno (San Giorgio a Cremano, Napoli) dall'8 giugno all'8 agosto con l'arena nel giardino della storica dimora del Miglio d'Oro, in collaborazione con il Comune.

Cinque gli appuntamenti speciali a partire dall'inaugurazione sabato prossimo (21:15 ) con "Limoni d'inverno" di Caterina Carone che interverrà insieme alla protagonista Teresa Saponangelo, con loro Giorgio Zinno, sindaco della Città di San Giorgio a Cremano e Roberto D'Avascio, presidente di Arci Movie.

Il 9 e 10 giugno "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi, l'11 giugno "Io capitano" di Matteo Garrone presente Mamadou Kouassi Pli Adama. Il 12 giugno con "Nata per te" di Fabio Mollo intervengono il regista e Luca Trapanese cui è ispirato il racconto.

"Ripartiamo con Cinema intorno al Vesuvio, la nostra storica rassegna estiva che anche quest'anno avrà il suo centro a Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, Comune con il quale Arci Movie è da anni in forte sintonia, in particolare nella promozione culturale e nel ruolo fondamentale del linguaggio audiovisivo, per un Comune che nei mesi estivi diventa di fatto una "città del cinema". Questa estate sarà di nuovo accompagnata da tanti film bellissimi e da ospiti importanti, presentando ancora una volta una rassegna lunga e vivace che per noi resta un progetto culturale che è oggi una grande sfida: riportare il maggior numero di persone al cinema. Aspettiamo tanto pubblico" spiega D'Avascio.

"Cinema intorno al Vesuvio è un appuntamento atteso in tutto il Vesuviano. Dal 2017 ormai ospitiamo nella nostra meravigliosa Villa Bruno la rassegna curata da Arci Movie con la certezza di offrire una kermesse di qualità, sia per le pellicole in programma che per gli ospiti proposti. Siamo pronti a partire con 55 serate di proiezioni e incontri per una stagione cinematografica coinvolgente e di grande spessore culturale" dichiara il sindaco Giorgio Zinno. Le serate inizieranno sempre alle 21:15.



