Caramiello (M5S), nuovo sopralluogo tra i rifiuti a Ercolano

A distanza di oltre un mese dal sopralluogo tra le strade sporcate dai rifiuti, il M5S torna in via Castelluccio a Ercolano. Il deputato Alessandro Caramiello con la referente territoriale M5S Loredana Gargiulo e con l'attivista Vincenzo Perrone ha documentato, attraverso video, i cumuli di rifiuti ancora presenti nell'area. "Eravamo venuti il 19 aprile in contrada Castelluccio e avevamo sollecitato il sindaco, Ciro Buonajuto, ad intervenire entro tre settimane. Gli abbiamo dato più tempo ma nulla è cambiato. Anzi, tutto è peggiorato sulla strada a salire" ha detto Caramiello.

"Questo è un fallimento. Come M5S continueremo a denunciare. Qui siamo all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio e non è concepibile ancora, dopo tanti anni, nel 2024 trovarci in queste condizioni".

Replica il sindaco, Ciro Buonajuto che è anche vicepresidente nazionale di Anci: "Visto che è un parlamentare della Repubblica, sarebbe stato più normale che lavorasse per farci arrivare i finanziamenti necessari alle bonifiche piuttosto che fare foto ai rifiuti e limitarsi a criticare. Da un parlamentare ci aspettiamo la soluzione al problema, altrimenti cosa fa a Roma? Scalda la sedia? Se ama il territorio dovrebbe impegnarsi per farci arrivare le risorse necessarie per migliorarlo".





