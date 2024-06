Accademia Belle Arti Napoli, Marchese confermata presidente

Rosita Marchese è stata confermata per il triennio 2024/2027 presidente del CdA dell'Accademia di Belle Arti di Napoli; l'incarico è stato sancito con decreto del 22 maggio scorso dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

"Ringrazio la ministra Anna Maria Bernini del prestigioso incarico che ha voluto affidarmi, il direttore Giuseppe Gaeta e tutti i docenti e accolgo questa nomina con grande entusiasmo ed emozione" afferma Marchese. "Il mio primo obiettivo - aggiunge - sono da sempre i giovani, mi sono sempre sentita dalla loro parte e soprattutto al loro servizio, ed è con tale spirito che proseguirò nel lavoro già iniziato all'Accademia, un fiore all'occhiello nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica per la quale sono fiera e lusingata di potere contribuire alla sua ulteriore crescita".

Marchese è la prima presidente alla guida del CdA dell'istituzione partenopea. "Abbiamo appreso con sincera gioia la conferma - dice il direttore dell'Accademia, Giuseppe Gaeta - nel segno di una continuità di progetto e di relazione professionale, culturale e umana, da me fortemente auspicata, insieme col Consiglio Accademico dell'istituzione tutta. Un auspicio che con grande sensibilità il ministro ha inteso accogliere e trasformare in concreta opportunità".

Nata ad Umago in Istria, Rosita Marchese è arrivata a Napoli da bambina. Ha vissuto un connubio tra ambienti e culture diverse. Laureata in Lettere Moderne con il massimo punteggio ha accumulato esperienze sia nel settore pubblico che nel privato.

Alla Rai è stata dirigente ricoprendo ruoli sia amministrativi che produttivi al Centro di Produzione di Napoli. Nel settore privato ha ricoperto ruoli manageriali innovando la struttura di stabilimento e il prodotto (con il gruppo Stream/Telepiu' e successivamente Sky). Il cinema è la sua grande passione personale, ha fatto parte di tutte le Commissioni per la Cinematografia del ministero della Cultura e del Consiglio Superiore del Cinema per diversi anni. È stata consulente della presidenza del Consiglio e della Camera. È stata componente del CdA della Fondazione Lirica Teatro San Carlo, della Fondazione Lirica Teatro Verdi e di STOA'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA