A Sorrento la promozione turistica della Basilicata

La Basilicata è stata protagonista, nello scorso weekend a Sorrento (Napoli), di una tre giorni promozionale a villa Fiorentino, durante la manifestazione "Emozioni lucane: un viaggio tra gusto, cultura e tradizioni in penisola sorrentina", voluta da Regione Basilicata e Azienda di Promozione Turistica. Allo stand dell'Apt - come sottolineato dall'ufficio stampa - è avvenuto il ritiro del materiale promozionale mentre agli stand, in collaborazione con i cinque Gal, si sono potuti apprezzare i prodotti tipici lucani.

La presenza della Basilicata a Sorrento è rientrata in una precisa strategia dell'Agenzia finalizzata a consolidare e valorizzare le relazioni di interesse turistico con le regioni limitrofe. "La Campania e la Puglia - ha messo in evidenza il direttore dell'Apt, Antonio Nicoletti - sono i due principali mercati del turismo lucano. Insieme, rappresentano oltre il 30 per cento degli arrivi e quasi il 40 per cento delle presenze.

Abbiamo scelto una piazza caratterizzata dall'altissimo tasso di presenze straniere nell'intento di diffondere la conoscenza di una Basilicata, ancora troppo poco conosciuta dal grande turismo estero".

"Una presenza che abbiamo fortemente voluto - ha concluso il governatore lucano, Vito Bardi - per rafforzare e valorizzare gli antichi legami che uniscono la Campania e la nostra regione".



