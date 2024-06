Sbarca oggi a Salerno nave con 84 migranti

Nel giorno della Festa della Repubblica, celebrata anche a Salerno, nel pomeriggio alle 18, al Molo Manfredi arriva la nave Geo Barents con a bordo 84 migranti.

"C'è una strana consonanza dei simboli - dice il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli a margine delle celebrazioni di stamane a Piazza Amendola - la Festa della Repubblica da un lato e al contempo questa nuova ondata di profughi sulle nostre banchine.

La nave Geo Barents si è distinta per una grande capacità operativa. Si tratta di 84 migranti che giungono dalle più svariate nazioni della sofferenza in Africa e che approdano sulla nostra banchina. Ci sono anche 20 minori ma per fortuna non vengono segnalate criticità di salute. Noi abbiamo acquisito, come città di Salerno, una capacità di accoglienza importante. Sappiamo come operare in queste circostanze.

Accogliamo con solidarietà queste persone. È necessario che l'Italia non si chiuda ma offra possibilità di integrazione nei nostri contesti. Noi abbiamo anche bisogno di forza lavoro".





