Poco prima delle 4 della scorsa notte la serranda di un bar in via Caio Duilio, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli, è andata in fiamme. Danni solo sulla parte esterna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fuorigrotta e quelli del nucleo radiomobile di Napoli.

Non si esclude da parte dei carabinieri l'ipotesi dolosa.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



