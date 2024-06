Green Craft, al via progetto con focus su vintage e corallo

Al via in Villa Campolieto a Ercolano (Napoli) la prima tappa del progetto Green Craft, finalizzato a potenziare e promuovere l'approccio 'verde' nella filiera dell'artigianato artistico con un'attenzione particolare alla lavorazione del corallo e dell'abbigliamento vintage.

Ideato e realizzato dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU,nell'ambito del Pnrr, e patrocinato dal Ministero della Cultura e dai Comuni del Miglio d'Oro, il progetto ha visto protagonisti alunni delle scuole, gli imprenditori del mercato degli abiti usati di Pugliano e del corallo di Torre del Greco. Ad aprire la serata, condotta da Ciro Villano, 'Artisti in mostra': esposizione di opere di Ciro Cozzolino, Marco Di Maio, Gennaro Eroico, Francesco Matteo, Alfredo Matrone, Simona Oliviero. Dopo un momento dedicato a progetto Teatro a cura del Liceo 'Filippo Silvestri' di Portici, è stata la volta della sfilata green fashion art a cura degli istituti di istruzione superiore 'Francesco Degni' di Torre del Greco e 'Carlo Levi' di Portici.

Recupero e riutilizzo di abiti, di materiali in un'ottica di sostenibilità, il focus del progetto che durerà 22 mesi. Alla serata inaugurale, Luciano Schifone, consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: "E' un progetto che tende a valorizzare le vocazioni del territorio e, in questo caso, coniugarlo con le Ville Vesuviane è stata una scelta straordinaria e molto giusta. Il progetto mette insieme un momento della storia e dell'identità territoriale del '700 in questo scenario magnifico delle Ville con tutto quello che nel territorio c'è dal punto di vista delle vocazioni artistiche, artigianali e culturali. Un momento di grande partecipazione che sta arricchendo il patrimonio, il panorama e l'offerta di queste stupende Ville Vesuviane". "Una straordinaria opportunità per il rilancio dell'intero territorio del Miglio d'Oro. Questo straordinario progetto è finalizzato a valorizzare le eccellenze in ambito artistico, in particolare dell'artigianato artistico" ha detto Gennaro Miranda, presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane "Vogliamo promuovere e valorizzare con iniziative specialistiche il nostro tessuto artigianale del territorio, in particolare quello del corallo per Torre del Greco e il vintage per Ercolano. Sono estremamente felice di registrare grande passione ed entusiasmo da parte di tanti attori culturali, istituzionali e sociali che hanno aderito con convinzione e con entusiasmo a questa in iniziativa che si articolerà nell'arco dei prossimi 22 mesi". Un secondo momento della serata ha visto il pubblico riversarsi nell'esedra della Villa, tra gli stand espositivi di gioielli in corallo e tessuti storici dal '700 fino all'epoca contemporanea a cura di Assocoral, Annalisa Buono, Ercolano Cultura Vintage, Catello Russo, Ciro De Gaetano.

Tanti gli imprenditori attivi nel mercato del vintage presenti all'evento con stand e abiti d'epoca, ma anche cooperative sociali e l'Asl Na3, che ha dato il suo patrocinio perché un'attenzione particolare sarà dedicata ad alcune categorie di soggetti fragili. Un angolo è stato riservato all'antiracket di Ercolano, l'associazione della Fai che al fianco degli imprenditori si batte per la legalità. A rappresentala, il presidente Pasquale Del Prete: "Noi dell'associazione antiracket Fai di Ercolano siamo imprenditori e commercianti e quindi il tema dello sviluppo sostenibile e sociale della nostra comunità ci sta molto a cuore. Oggi ricorrono i 20 anni dai primi passi dell'associazione, nata a Ercolano a seguito della prima denuncia contro il racket ad opera di una commerciante. Siamo sensibili a fare rete perché siamo consapevoli che soltanto uniti possiamo concorrere ad avere un'economia sana, sostenibile nella libertà e nella giustizia". Ad allietare la serata il sax di Francesco Acampora, Xmas and Friends Orchestra e una danza di Carmen Famiglietti.(ANSA)

