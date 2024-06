Champions: il Napoli celebra il Real, complimenti ad Ancelotti

Anche il Napoli omaggia il Real Madrid e Carlo Ancelotti congratulandosi "con Florentino Pérez, con tutti i calciatori del Real Madrid e con Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions". Il messaggio postato sui social è per il club e per l'allenatore italiano che è stato sulla panchina del Napoli dal 2018 fino a dicembre 2019, quando è stato esonerato. Anche il presidente Aurelio De Laurentiis dal suo profilo personale ha fatto i "complimenti a Florentino Pérez, ai calciatori del Real Madrid e a Carlo Ancelotti".





