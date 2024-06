Mette in vendita pneumatici ma poi paga i truffatori

Mette in vendita su internet quattro pneumatici ma i sedicenti acquirenti lo truffano facendosi accreditare 2.500 euro su una carta prepagata. La vittima ha sporto denuncia ai carabinieri di Solofra, in provincia di Avellino, che sono riusciti a individuare i responsabili: si tratta di un 18 e di un 19enne di Udine che sono stati denunciati. I due giovani fingendosi interessati all'acquisto, hanno convinto la vittima ad effettuare operazioni di giroconto dopo avergli fatto rimuovere l'annuncio con la promessa di un immediato acconto. La vittima si è recata presso uno sportello bancomat dove con la sua carta di credito ha eseguito alcune operazioni che telefonicamente gli fornivano i presenti truffatori. Al termine di tali operazioni in realtà si è verificato esattamente l'opposto, ovvero è stato il venditore che ha trasferito il proprio denaro al presunto truffatore.





