Film Commission Campania, nel 2024 accolte già 50 produzioni

Nei primi cinque mesi del 2024, la Film Commission Regione Campania ha prestato assistenza a circa 50 produzioni: dai grandi progetti internazionali come il cinese 'A cool fish 2' o il lungometraggio bollywoodiano 'Kalki' al cinema d'autore di 'Vesuvio' di Cécile Allegra e 'Hungry Bird' di Antonio Capuano. Per le serie TV da produzioni già molto popolari ('Mina Settembre', 'Il Commissario Ricciardi' o 'Mare Fuori 5') a prime stagioni in corso di realizzazione (come 'Belcanto' o 'Piedone-La Serie') fino ai documentari, ai programmi televisivi, agli spot, agli shooting per i grandi brand internazionali. Partirà il prossimo 4 giugno il "Corso per location manager" presso il Parco San Laise nell'ex Base Nato di Bagnoli. I dati sono stati diffusi in occasione della quarta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie. Domani al Circolo Savoia di Napoli (ore 11.30) si svolgerà l'incontro "L'animazione in Campania - Nuova filiera tra creatività ed industria" a cura della FCRC e del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani. "Il focus dell'incontro - sottolinea Titta Fiore, presidente FCRC - è incentrato sul fermento creativo e sul grande valore degli esiti produttivi che il cinema d'animazione sta realizzando in Campania. L'incontro servirà a porre l'accento sulle azioni che la Regione Campania e la FCRC stanno attuando a sostegno di questo importante settore dell'audiovisivo" .

."Puntare sull'animazione per concludere quest'edizione dei Nastri Serie - afferma Laura Delli Colli, Presidente dei Giornalisti Cinematografici - è il modo migliore per sottolineare l'importanza strategica di Napoli in un settore che sempre di più attraversa i generi e conquista un nuovo pubblico anche nel formato della serialità". Interverranno il regista e produttore Enzo D'Alò (Aliante) reduce dal successo di 'Mary e lo spirito di mezzanotte' e impegnato in una nuova produzione in Campania; il produttore Carlo Stella, (Mad Entertainment) al lavoro verso la seconda stagione della serie ' Food Wizard' con Zocotoco di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri; il regista Alessandro Rak, premio EFA per 'L'arte della felicità' e impegnato nello sviluppo di un nuovo lungometraggio e Giovanni Calvino, (Tile Storytellers) produttore del film 'Fiammetta' diretto da Enzo D'Alò che si accinge a presentare la nuova serie 'Lola on board' anch'essa progettata in Campania. "L'animazione è un settore strategico - aggiunge Maurizio Gemma, direttore FCRC - per il quale stiamo dedicando attenzione e soluzioni concrete, sia in termini di incentivi alla produzione, che attraverso la progettazione e la realizzazione di infrastrutture come il Distretto Campano dell'Audiovisivo di Bagnoli che ospiterà un hub tecnologico avanzato, con sale color grading e mix audio, render farm e laboratori per l'animazione".



