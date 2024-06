Defibrillatore donato da associazioni nel Napoletano

Da oggi è presente nella zona del centro a Torre del Greco una postazione nella quale si trova un defibrillatore elettronico. È l'effetto del progetto "Defibrillatore donato alla città" promosso da Rotaract Torre del Greco-comuni vesuviani con la collaborazione del distretto del commercio "Vesuvio vista mare", che ha immediatamente trovato la disponibilità dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. Proprio il primo cittadino ha preso parte al taglio del nastro in via Salvator Noto, alla presenza della responsabile della sezione locale del Rotaract, Wanda Ascione; del presidente e del coordinatore del distretto, Angelo Pica e Gianmarco Del Prato; del vicesindaco Michele Polese.

"Torre del Greco deve essere grata a realtà come Rotaract e distretto - ha detto il sindaco - per l'attenzione mostrata in questa e in altre circostanze. Sappiamo come tutto derivi dall'iniziativa promossa nei mesi scorsi, relativa ad una serata benefica che aveva come finalità proprio l'acquisto e la donazione alla città di un defibrillatore".

Nella circostanza Wanda Ascione ha fatto sapere che "è stata già acquistata una seconda apparecchiatura, che, di concerto con i referenti del Comune, abbiamo intenzione di installare nella zona di via Litoranea". I rappresentanti del distretto del commercio hanno invece spiegato come "i commercianti della zona, molto sensibili a questa iniziativa, hanno accettato di buon grado di partecipare ad un corso di formazione durante il quale sono stati illustrati loro i metodi di utilizzo del defibrillatore. In questo modo, in caso di necessità, sarà possibile in diverse ore della città l'utilizzo immediato in attesa dell'arrivo dei soccorsi".





