Assange: da Napoli a Roma l'opera di Dorminio 'Anything to say?'

Ha lasciato Napoli alla volta di Roma l'opera itinerante 'Anything to say?' ispirata a Julian Assange dello scultore Davide Dormino.

L'opera ritrae, a grandezza naturale in piedi su altrettante sedie, le tre figure di Julian Assange , Edward Snowden Snowden giovane informatico statunitense, assunto dalla NSA, che ha rivelato come il Potere, sempre per poterci manipolare più facilmente, e Chelsea Manning militare statunitense che gli ha fornito i documenti scottanti da pubblicare.

Sul posto si sono alternati in una settimana decine di interventi di artisti , intellettuali, attivisti, studenti e gente comune che, preso posto sulla quarta sedia utilizzata come podio, hanno preso parola a difesa del creatore di WikiLeaks.

Assange e' ancora in galera nel Regno Unito dove si sta decidendo su una richiesta di estradizione delgi Stati Unito dove il giornalista rischia una condanna a 175 anni di carcere in base alle accuse di aver diffuso documenti riservati del Pentagono e del Dipartimento di Stato su crimini di guerra commessi fra Afghanistan e Iraq.

Napoli, grazie alle iniziative della rete ' Free Assange Napoli ' e' tra le prime citta al mondo ad aver concedere la cittadinanza onoraria alo giornalista australiano.

A Roma davanti l'opera sara' installata all'ex Mattatoio in piazza Orazio Giustiniani, dove resterà fino al 7 giugno.





