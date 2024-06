Apre a Napoli 'Kpmg open platform'

KPMG, il network globale di servizi professionali, investe su Napoli e lancia un innovativo Hub di servizi per le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Il centro, sottolinea una nota, "offrirà opportunità di lavoro stabile ai giovani laureati del territorio, con l'obiettivo di sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico, supportare iniziative complesse e trasformative nel settore pubblico, realizzare soluzioni per la cyber security".

La conferenza stampa di presentazione di 'KPMG Open Platform' è prevista per giovedì 6 giugno, alle ore 11, presso Palazzo San Teodoro I Riviera di Chiaia 281.

L'incontro, si annuncia, "sarà l'occasione per presentare nel dettaglio le attività che saranno sviluppate nel nuovo centro, i piani di sviluppo e la centralità della regione Campania e di Napoli per il Network KPMG".



