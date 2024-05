Il Napoli risponde ad agente Di Lorenzo, 'non è in vendita'

La querelle tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli vive una nuova puntata. Dopo che nei giorni scorsi l'agente del capitano dei partenopei aveva manifestato l'intenzione del suo assistito di lasciare il club di De Laurentiis, in serata, attraverso i canali social ufficiali della società è arrivata la replica de Napoli che esclude una possibile cessione del giocatore: "Il club rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli - si legge sul profilo X - Corre l'obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione"



