Furto in banca nell'Avellinese, bottino di 15 mila euro

Furto la notte scorsa la filiale della Bper di Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino. I malviventi si sono introdotti all'interno dopo aver forato il vetro blindato dell'ingresso e, in pochi minuti, hanno scardinato e portato via la cassa della postazione di un operatore. Il bottino sarebbe stato quantificato in circa quindici mila euro. I ladri si sono dati alla fuga a bordo di un'Audi di colore grigio immediatamente prima dell'arrivo dei carabinieri della Compagnia di Baiano.



