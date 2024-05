Carceri: provveditore, a Secondigliano nessuna promiscuità

"Nel carcere di Secondigliano non si è verificata alcuna promiscuità dopo i trasferimenti di parte delle detenute provenienti dal carcere femminile di Pozzuoli, che siamo stati costretti a chiudere temporaneamente a causa delle conseguenze dello sciame sismico". Ad assicurarlo è il provveditore delle carceri della Campania che così ha voluto replicare alle dichiarazioni rese dai sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, Uil Pa PP, Uspp, Fns-Cisl e Cnpp che stamattina davanti al carcere di Poggioreale, a Napoli, hanno manifestato per chiedere misure che evitino il collasso del sistema penitenziario regionale.

All'Ansa il provveditore non ha negato le difficoltà in cui versano le carceri della regione, sofferenti a causa del sovraffollamento e dove l'età media del personale, purtroppo carente, è tra le più alte del Paese.

"Per numero di detenuti - ha detto il provveditore - la Campania è seconda solo alla Puglia mentre per quanto riguarda il personale siamo costretti per varie ragioni (prepensionamenti, permessi studio e per assenze di diversa natura) a fare a meno di ben 590 unità delle 4070 presenti".

Per quanto riguarda la sicurezza, uno dei punti dolenti toccati dai sindacati, Castellano ha spiegato che, come anche per le altre problematiche, si sta lavorando alacremente: "Abbiamo già introdotto i sistemi anti-drone ad Avellino, Napoli Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere e Salerno e siamo in procinto di installarli anche a Benevento, Carinola e Ariano Irpino. Abbiamo anche già avviato il potenziamento dei sistemi di controllo agli ingressi e lavoriamo in sinergia con le procure per identificare e emarginare le mele marce".

Il provveditore non ha negato le difficoltà in cui versa il carcere di Poggioreale, dove la popolazione carceraria supera di oltre un migliaio di unità il tetto massimo della capienza".

"Ci auguriamo collaborazione con i sindacati", ha infine auspicato Lucia Castellano, "solo così possiamo trovare soluzioni".



