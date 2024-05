Premio Vikonos a star con incasso all'associazione tumori Ail

Torna sabato 1 giugno il Premio Vikonos, alla sua terza edizione per valorizzare i talenti della Campania in una serata per beneficenza che si svolgerà nel teatro Aequa di Vico Equense e il cui incasso, biglietto a 15 euro, sarà devoluto all'Ail (Associazione Italiana contro leucemia, linfomi e mieloma) di Napoli, sezione Bruno Rotoli. "Sarà per noi - spiega Francesco Marciano, fondatore della radio Vikonos insieme a Giovanna Castellano - una serata molto emozionante: alla terza edizione del Premio Vikonos parteciperà Daniela Di Maggio, la madre di Giogió Cutolo, il musicista poco più che ventenne ucciso lo scorso 31 agosto in piazza Municipio.

La mamma, che quest'anno è stata anche al Festival di Sanremo con una commovente testimonianza, ha spostato un concerto a Caivano in memoria del figlio pur di essere presente a Vico a questo evento benefico. È una serata alla quale noi di Vikonos teniamo tantissimo: l'intero incasso sarà devoluto all'Ail di Napoli, sezione Bruno Rotoli. Contiamo sul grande cuore di Vico e sulla collaborazione di tante persone per fare del bene". La serata è organizzata dal Comune di Vico Equense in collaborazione con l'AIL di Napoli - Sezione Bruno Rotoli e Vikonos Web Radio/Tv, e grazie anche alla collaborazione delle associazioni, dei commercianti e delle altre istituzioni cittadine. Alla serata ci saranno i premiati del "Premio Vikonos: Napoli Oltre i Confini" per il loro impegno in diversi ambiti che quest'anno, oltre a Daniela Di Maggio, saranno: Flavia Matrisciano (Direttice Fondazione Santobono-Pausilipon), l'attore Germano Bellavia, l'attrice Luisa Amatucci, Rosaria Troisi che ricorderà suo fratello nel trentennale della scomparsa del fratello Massimo, l'ex campione della boxe Patrizio Oliva che fu medaglia d'oro a Mosca nel 1980 e l'attrice Maria Bolignano.

"Avremo momenti belli per i premi ma anche di grande interesse - spiega Marciano - come alla presenza di Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono-Pausilipon, con cui parleremo anche della storia di Asia, la ragazzina bullizzata sui social "perché" affetta da cancro. Sulla vicenda è com'è noto intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un messaggio su instagram dal suo account ufficiale. In ricordo della scomparsa di Massimo Troisi interverrà sua sorella Rosaria, che racconterà l'aspetto privato del grande attore. Ci sarà spazio anche per il divertimento, con Maria Bolignano, attrice poliedrica e volto noto della tv anche per le sue partecipazioni a Made in Sud e a proposito di tv, riceveranno il premio anche due storici di "Un posto al sole", Luisa Amatucci e Germano Bellavia. Per lo sport, invece, ci sarà il campione olimpico Patrizio Oliva. È una serata alla quale noi di Vikonos teniamo tantissimo per il contributo che tutti insieme daremo all'Ail di Napoli".



